السبت 09 أكتوبر 2021
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محافظات

في عيدها الـ33.. حفل فني لبراعم تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية

فريق مركز تنمية المواهب
فريق مركز تنمية المواهب بالإسكندرية

تشهد دار أوبرا الإسكندرية، مساء غدًا الأحد 10 أكتوبر، حفلًا فنيًا لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية، في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالعيد الـ33 على إنشائها.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل الأعمال الغنائية لكبار المطربين  منها:(يا أغلى اسم في الوجود.. على بلد المحبوب.. النور مكانه.. إن كنت ناسي.. يامسافر وحدك.. قلبي دليلي.. بتسأل ليه عليا.. أما براوة..روحي وروحك.. على اليادي.. مضناك) يقدمها طلبة وطالبات فصل الغناء العربي قيادة وتدريب الفنان وليد حيدر.

ويقدم فصل كورال الأطفال تدريب الفنان محمد حسني مجموعة متنوعة من الأغنيات لكبار الملحنين بالإضافة إلى بعض الأغاني المعاصرة منها فيها (حاجة حلوة.. بفتة هندي.. أحلف بسماها.. الجيرة والعشرة.. دولا مين.. بكرة أجمل من النهاردة.. الباقي هو الشعب) ويختتم الحفل طلبة وطالبات الفصلين برائعة كوكب الشرق ام كلثوم مصر التي في خاطري.

 

 

أوبرا الإسكندرية ركز تنمية المواهب العيد ال٣٣ الأعمال الغنائية دار الأوبرا المصرية الجديدة الأولى في الوطن العربي

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