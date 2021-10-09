السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مستشار المفتي: أي سورة من القرآن تجوز قراءتها لقضاء الحاجات

القرآن الكريم
القرآن الكريم

من الأسئلة التي تردد بشكل مستمر في مجموعات الفتوى فضل سورة يس والطريقة الصحيحة لقراءتها لقضاء الحاجات، واستجابة الدعاء وهل هناك أدعية معينة تقال بعد قراءتها.

ويعد أسئلة فضائل السور لقضاء الحاجات من الأسئلة التي تحظى بتفاعل كبير بين رواد التواصل وبالتحديد سورتي يس وطه، وللإجابة على هذا السؤال، كانت دار الإفتاء المصرية وأجابت عليه في بث مباشر.

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن هناك حديث ورد في سورة يس، لكن ضعفه البعض وهو "يس لمن قرأت له" أو "يس قلب القرآن" وأما الحديث الصحيح "اقرءوا يس عند موتاكم"، وقراءة سورة يس مهمة للغاية.

أضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر بث مباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سائلة تقول: "هل ورد دعاء معين بعد قراءة سورة يس لاستجابة الدعاء وقضاء الحاجات؟ أن أي دعاء لسورة يس يجوز، ولكن أن هناك دعاء معين لا يجوز معاه الدعاء سوى في السورة فهذا لا يجوز، وسورة يس مهمة جدا وقراءتها مهمة لتنوعها وذكر النبي فيها وذكر السابقين، وندعى بأي دعاء بعد السور فهو دعاء مع سورة فهذه دائرة إلهية إن جاز التعبير.

تابع عاشور "أن هناك أدعية وردت من بعض الصالحين وجربها البعض وصحت، لكن لم يرد دعاء معين ورد لقوله بعد قراءة يس.

وأشار إلى أن أية سورة من القرآن يمكن أن نقرأها ونقول بحق هذه السورة وبحق صفة الكلام أن تقضي حاجاتي أو تشفني وهذه مشروعة لأنه كلام الله.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء


وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية سورة يس يس قلب القرآن اقرءوا يس عند موتاكم دار الافتاء المصرية طريقة التواصل مع دار الإفتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2021-2022

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

حقيقة وجود صور ساخرة بمنهج الأحياء للصف الثالث الثانوى

«فتى الزرقاء ليس الأول».. أبرز المواقف الإنسانية لتامر حسنى

وزير التموين ينفي إضافة مواليد جدد على البطاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال