مستشار المفتي: أي سورة من القرآن تجوز قراءتها لقضاء الحاجات

من الأسئلة التي تردد بشكل مستمر في مجموعات الفتوى فضل سورة يس والطريقة الصحيحة لقراءتها لقضاء الحاجات، واستجابة الدعاء وهل هناك أدعية معينة تقال بعد قراءتها.

ويعد أسئلة فضائل السور لقضاء الحاجات من الأسئلة التي تحظى بتفاعل كبير بين رواد التواصل وبالتحديد سورتي يس وطه، وللإجابة على هذا السؤال، كانت دار الإفتاء المصرية وأجابت عليه في بث مباشر.

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن هناك حديث ورد في سورة يس، لكن ضعفه البعض وهو "يس لمن قرأت له" أو "يس قلب القرآن" وأما الحديث الصحيح "اقرءوا يس عند موتاكم"، وقراءة سورة يس مهمة للغاية.

أضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر بث مباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سائلة تقول: "هل ورد دعاء معين بعد قراءة سورة يس لاستجابة الدعاء وقضاء الحاجات؟ أن أي دعاء لسورة يس يجوز، ولكن أن هناك دعاء معين لا يجوز معاه الدعاء سوى في السورة فهذا لا يجوز، وسورة يس مهمة جدا وقراءتها مهمة لتنوعها وذكر النبي فيها وذكر السابقين، وندعى بأي دعاء بعد السور فهو دعاء مع سورة فهذه دائرة إلهية إن جاز التعبير.

تابع عاشور "أن هناك أدعية وردت من بعض الصالحين وجربها البعض وصحت، لكن لم يرد دعاء معين ورد لقوله بعد قراءة يس.

وأشار إلى أن أية سورة من القرآن يمكن أن نقرأها ونقول بحق هذه السورة وبحق صفة الكلام أن تقضي حاجاتي أو تشفني وهذه مشروعة لأنه كلام الله.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء



وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.