الرئيس السيسى يتفقد أجنحة الإمارات والأردن والسودان المشاركة بمعرض «تراثنا»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجنحة دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والسودان، المشاركة في معرض (تراثنا) للحرف اليدوية والتراثية المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكان الرئيس السيسي قد تفقد - صباح اليوم السبت - أجنحة معرض (تراثنا)، والذي يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية والتراثية، كما تبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

وأعرب وفد العارضين الإماراتيين، عن شكره لإتاحة الفرصة لعرض منتجات 100 عارض إماراتي.

فيما أوضح وفد العارضين السودانيين أنهم يشاركون في معرض (تراثنا) للعام الثاني على التوالي، في إطار الحرص على خلق شراكات مع الجمعيات المصرية، مشيرين إلى أنهم يعرضون في جناحهم الخاص بالمعرض، أجزاء من التراث السوداني والعطور والديكور والأزياء والحلي والجلود.

في حين أعرب وفد العارضين الأردنيين عن شكرهم وتقديرهم لاستضافة المنتجات التراثية اليدوية والطبيعية الأردنية، في معرض (تراثنا)، في إطار العلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويشارك في المعرض - هذا العام - 1500 عارض محلي بالإضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

ومن بين المشاركين في معرض (تراثنا) - الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري - بنك القاهرة (الشريك الاستراتيجي للمعرض) و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي، من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة و ما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والاكسسوارات والحلي.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من الرابعة عصر اليوم السبت حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد الأحد حتى 15 أكتوبر الجاري اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى العاشرة مساء.