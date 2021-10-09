وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:59 م 10/9/2021 3:59:43 PM وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس شارك طباعة وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس وزير التعليم العالي في جامعة عين شمس شارك طباعة