أمجد الوكيل: نسعى لتوطين صناعة مكونات المحطات النووية (حوار)

حقق قطاع الطاقة طفرة كبيرة ساعدت في جعل مصر في مصاف الدول العالمية في إنتاج الكهرباء، فقد وضعت الحكومة خطة لتحقيق المزيد لتوليد الطاقة الكهربائية، وكانت أبرزها توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وقطعت البلاد خطوات كبيرة في تحقيق هذا الحلم عبر إنشاء محطة الضبعة النووية في مطروح، ولأجل ذلك حاورت الدستور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية.

في البداية هل اقتربت هيئة المحطات النووية من التحول إلى بيت خبرة عالمي وماهي المكاسب التي ستتحقق من وراء ذلك؟

- نمتلك في هيئة المحطات النووية موارد بشرية مؤهلة تمكنها من العمل كبيت خبرة ، كما أن الهيئة تعمل على دعم كوادرها بصفة مستمرة وعلى أعلى مستوى.

فمنذ عام 1976 تعد مصر كوادر فنية متخصصة في مجال محطات الطاقة النووية وقامت هيئة المحطات بتأهيل الكوادر البشرية للاستفادة من المنح والدورات التدريبية التي تقدمها كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، والتي عقدت داخل مصر وخارجها، كما يتم الاستفادة من تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية، حيث حصل 12 فردًا على درجة الماجستير في المفاعلات النووية، كما حصل 15 آخرون على دورات تدريبية في إدارة البنية التحتية لمشروعات المحطة النووية.

وأيضا يتم التعاون مع روسيا الاتحادية، حيث تم إرسال ثلاث مجموعات إلى روسيا الاتحادية كل مجموعة تضم 15 فردًا (مهندسين وعلميين) للتدريب على التكنولوجيا النووية وإدارة الوقود النووي و الوقود المستنفذ ووضع المواصفات للمحطة النووية، اختيار وتأهيل المواقع, الأمن النووي والحماية المادية، ودراسة مكونات الدائرة الابتدائية والثانوية، فضلًا عن البرامج التي تم تنفيذها بالاتفاق مع الاستشاري وورلي، وأخيرًا التدريب الداخلي بالهيئة. لذا فإن هناك كوادر تم اعداها شاركت منذ بداية هذا المشروع في عمليات التفاوض والتعاقد.

وبدأت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في العام الجاري (2021) تدريب أطقم التشغيل والصيانة بروسيا الاتحادية.



فيما يخص العاملين في الهيئة متي يتم الإعلان عن نتيجة مسابقة الوظائف التي أعلن عنها؟

- تم الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين ومنذ مطلع شهر سبتمبر الماضي بدأت الاختبارات، والتي تشمل عملية اختيار المهندسين المرشحين للعمل بمحطة الضبعة النووية عدة مقابلات واختبارات متنوعة كالتالي:

أولا: اختبارات فنية (مميكنة): في التخصص المطلوب: للتحقق من قدر المعرفة لدى المرشحين.

ثانيا: اختبارات لغة انجليزية للتحقق من أن المرشحين يتمتعون بمستوى عال في اللغة الإنجليزية.

ثالثا:اختبارات نفسية وسلوكية للتحقق من مدى لياقة المرشحين نفسياً وتحديد كفاءاتهم السلوكية والتي تتفق مع الوظيفة المرشح لها.

رابعا: اختبارات طبية للتحقق من مدى لياقة المرشحين صحياً لشغل الوظيفة، فضلا عن المقابلة الشخصية وفي فترة الاختبار يخضع المرشحين أيضا لبرنامج تدريبي تأهيلي لعملية تقييم دقيقة لكافة الجوانب الفنية والسلوكية والاختبارات تتم بنظام المنافسة والتصفية والبقاء للأفضل والنجاح في الاختبار الأول شرط للدخول في الاختبار التالي والناجح يتم اخباره بتوقيت ومكان الاختبار.

* ما دور الهيئة في تنفيذ محطة الضبعة؟

- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل وهي المسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.

وتقوم الهيئة أثناء تنفيذ محطة الضبعة النووية:

1- تنفيذ أعمال البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة

2- مراجعة الوثائق الفنية واستصدار التراخيص والموافقات

3- الإشراف على أعمال التنفيذ (البناء والتوريدات والتركيبات)

4- إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج.

وتسعى هيئة المحطات النووية لتحقيق الحلم النووي المصري وأن تكون مشروعات الطاقة النووية السلمية أحد الركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. فهذا المشروع هو حلم كل المصريين فكما كان في الماضي بناة الاهرام، والآن بناة المشروع النووي ومحققي حلم مصر.

ماذا عن المشاركة المحلية في مشروع الضبعة النووي؟

- تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية لا تقل عن 20 % في الوحدة الاولى وتزداد تدريجيا لتصل الى 35 % في الوحدة الرابعة والذي سوف يساهم في الارتقاء بالصناعة المحلية وفتح أسواق عالمية منها توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصري وخاصة لأهالي مطروح خلال فترة الإنشاءات التي تصل لمدة ثماني سنوات للمفاعل الواحد، فضلاً عما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل. بالإضافة للتنمية الاقتصادية للشركات المصرية التي ستشارك في المكون المحلي.



* هل اقتربنا من توطين صناعة مكونات المحطات النووية؟

- أرى أن مصر تأخذ خطوات إيجابية في اتجاه تحقيق الحلم النووي، وتنفيذ المشروع هذا بدوره يؤدى لتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملزم بها، ما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.

ما هي الخطوة التالية في تنفيذ محطة الضبعة؟

- المشروعات النووية لها طبيعة خاصة حيث يتم التنفيذ للمشروع من خلال ثلاث مراحل رئيسية:

الأولى هي المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتها تتراوح من عامين ونصف العام الي اربع سنوات وهي المرحلة التي يمر بها المشروع الآن، وتشتمل على الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم واستصدار الإذن والتراخيص واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة، وتشمل عقد الاجتماعات الفنية بين فريقي المشروع من الجانبين المصري والروسي، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ التزامات التعاقد وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، وكذلك متابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسي، وعمل بصمة كاملة للموقع وصورا لقاع البحر وقياس الزلازل.

أما الثانية هي مرحلة الإنشاء مدتها خمسة أعوام ونصف العام، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل.

أما الثالثة، وهي مرحلة الاختبارات وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الابتدائي الوحدة والحصول على ترخيص تشغيل المحطة مدتها عام تقريبا ، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع تبدأ مرحلة التشغيل وصيانة وإدارة المحطة النووية والتي تمتد لأكثر من 60 عام

والمشروع حاليا في المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء والتي تشتمل على الأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص مثل اذن قبول الموقع واذن الانشاء وكذا استكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة.



والخطوة التالية الحصول على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للانتهاء من المرحلة التحضيرية، ومن ثم البدء مرحلة البناء.



هل يتوقف المشروع النووي المصري عند محطة الضبعة؟

- لدينا برنامج نووي طموح لإنشاء محطات للقوى النووية ولن يقتصر على الضبعة فقط، وقد تم إجراء مسح شامل للمواقع المرشحة داخل الجمهورية لدراستها وفقا للمتطلبات والمعايير النووية المصرية وتحديد مناسبتها لإقامة المحطات النووية، ويتم حاليا إجراء دراسات حقلية لكل من موقع النجيلة – 1 وموقع النجيلة – 2 بمحافظة مطروح.

هل من تعاون في الفترة المقبلة بين مصر والدول العربية والإفريقية في مجال إنشاء المحطات النووية؟

- هذا هو أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للبرنامج النووي والذي بالطبع يمكن تحقيقه من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا النووية وزيادة نسبة المشاركة المحلية ومصر من خلال دورها الرائد في المنطقة و بما تمتلكه من قدرات بشرية وكوادر علمية مؤهلة بأن تقوم بهذا الدور في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال إقامة مراكز تدريب إقليمية أو من خلال تقديم الخدمات الاستشارية في مجال تصميم أو إدارة المشروعات النووية أو في مجال التشغيل والصيانة باختصار نحن نطمح لأن نجعل من هيئة المحطات النووية بيت خبرة عالمي يزيد من قوي مصر الناعمة في محيطها العربي والإقليمي.

ونظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة) بجامعة الدول العربية "المنتدى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية" وذلك بمدينة القاهرة خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2019، 4 وشارك في فعاليات المنتدى والمعرض الملحق بة حوالى (400) من كبار الشخصيات والباحثين العلميين ورؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات والهيئات ومراكز البحوث العاملة فى مجال الطاقة النووية من 12 دول عربية، و7 دول أجنبية، بالإضافة الى عدد 6 من المنظمات العربية والدولية نجهز لاستضافة المنتدي العربي السادس في مطلع سبتمبر ٢٠٢٢.

كم عدد المتدربين المصريين بهذا المجال في الخارج؟

- يشمل التعاقد مع شركة روس اتوم الروسية تدريب 2150 فردًا على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية. وقد تم بدء العملية التدريبية في الربع الرابع من العام الجاري 2021 لأطقم التشغيل والصيانة ويجرى التدريب وفقا لتقدم أعمال المشروع لضمان توافر أطقم التشغيل والصيانة قد بدء أعمال التشغيل للمحطة

