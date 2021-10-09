رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه عدد من المسئولين، على رأسهم مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهة المنفذة للمشروع.

وتعد منطقة سور مجرى العيون، ضمن المناطق التاريخية التى تسعى الدولة لتطويرها، والتى تعد واحدة من ضمن مراحل مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

وتأتي جولة مدبولي التفقدية وفقا لتعليمات الرئيس السيسي، بضرورة مواصلة قيادات الحكومة تفقد سير الاعمال في ميادين العمل والوقوف على الوضع الفعلي، وليس من خلال التقارير المكتبية.

كان أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في وقت سابق، بأنه تم الانتهاء من تشطيب واجهات عدد من العمارات، واكتمال الهيكل الخرسانى لعدد آخر من العمارات الجارى تنفيذها بمشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، بمحافظة القاهرة، كما يجرى بالتوازى تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات السكنية.

وأوضح الوزير أن مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، يشمل تنفيذ 79 عمارة تراثية بارتفاعات تتراوح بين (أرضى و3 أدوار – أرضى و4 أدوار – أرضى و5 أدوار – أرضى و6 أدوار)، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، يأتى ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.