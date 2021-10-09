سياسية لـ«الدستور»: نساء العراق يستعدن للانتخابات مثل احتشاد المصريات في «30 يونيو»

دخلت مرحلة الصمت الانتخابي في العراق، حيز التنفيذ صباح اليوم السبت، قبل بدء عملية الاقتراع العام ضمن الانتخابات التشريعية العراقية المقرر انطلاقها غد الأحد.

مشاركة نسائية

وفي هذا الصدد، قالت السياسية العراقية آيات نوري، إن عملية «التصويت الخاص» التي جرت أمس الجمعة، شهدت مشاركة عالية للغاية، وهو أمر مُبشِّر لمستقبل العراق، موضحة، أن «نساء العراق يستعدن لبدء التصويت العام غدًا، مثل احتشاد النساء في ثورة «30 يونيو» بمصر، وذلك بهدف تثبيت قواعد الديمقراطية في العراق».

نسبة الكوتا

وأضافت السياسية العراقية، في تصريحٍ خاص لـ«الدستور»، أن المرأة سيكون لها دور كبير في هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن نسبة الكوتا في الانتخابات تبلغ ٢٥٪ من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي، بالإضافة إلى مشاركة مرشحات مستقلات ضمن القوائم الانتخابية أو بشكل فردي أو تابع للأحزاب المتعددة المشاركة في الانتخابات.

غطاء جوي

وفي وقتٍ سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، أن طائرات القوات الجوية، ستُحلق غد الأحد، فوق سماء عدد من المحافظات العراقية بهدف توفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام.