الصحة الفلسطينية تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 11 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2012 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و 7 حالات فى مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة إلى وجود 76 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 167 مصابا، بينهم 14 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وازدادت حالات الاكتئاب والقلق بأكثر من الربع في كل أنحاء العالم عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا لدراسة نُشرت السبت في مجلة "ذي لانسيت" العلمية.

وهذه الدراسة هي الأولى التي تقيم التداعيات العالمية للوباء على اضطرابات الاكتئاب واضطرابات القلق وتفصلها بحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي في 204 دول ومنطقة في العام 2020.

وتظهر النتائج أنه في العام 2020، ازدادت حالات اضطرابات الاكتئاب الحاد واضطرابات القلق بنسبة 28 في المئة و26 في المئة على التوالي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة داميان سانتوماورو من مركز كوينزلاند لبحوث الصحة العقلية في أستراليا "هذا الأمر يكشف الحاجة الملحة إلى تعزيز الأنظمة الصحية".

وأضاف "حتى قبل انتشار الوباء، كانت أنظمة رعاية الصحة العقلية في معظم البلدان تفتقر إلى الموارد وغير منظمة وستكون تلبية هذا المطلب الإضافي أمرا صعبا".

وكانت الإناث أكثر تضررا من الذكور، وكان الشباب أكثر تضررا من الفئات الأكبر سنا.

وقالت المؤلفة المشاركة للدراسة أليز فيراري "أدى وباء كوفيد-19 إلى تفاقم العديد من أوجه عدم المساواة القائمة والمحددات الاجتماعية للأمراض العقلية. وللأسف، وللعديد من الأسباب، كانت النساء أكثر عرضة للتأثر بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء".