وزير التعليم العالي يبدأ تفقد بدء الدراسة في جامعة عين شمس بـ«تحية العلم»

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لجامعة عين شمس، يرافقه الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

في بداية الزيارة، قام الوزير بأداء تحية العلم وسط قيادات الجامعات والطلاب، وتبادل معهم حديث أبوي واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطعيم كافة منتسبى الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع ، ومتابعة دورية وتفصيلية من دولة رئيس الوزراء لهذا الملف، والتعاون والتنسيق الكامل واليومى مع وزارة الصحة والسكان.

واطمأن عبدالغفار على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم.

وأكد الوزير أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والامتثال الكامل لما يصدر من توجيهات في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على إتمام العملية التعليمية والبحثية والتدريبية على الوجه الأكمل، والحفاظ على حياة كافة أطراف المنظومة الأكاديمية، ونجاح العام الدراسي على كافة المستويات.

كما أكد عبدالغفار انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على سرعة الإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مع اتخاذ كافة ما يلزم من معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية.

وأكد الوزير استعداد الجامعات بخطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الهام في اكتشاف وصقل المواهب والقدرات التي يملكها الطلاب، وإمداد مختلف المجالات الرياضية والعلمية والفنية في مصر بالأبطال والمبدعين والموهوبين منهم، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات التثقيفية؛ وتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

كما أشار عبدالغفار إلى استكمال تنفيذ خطة الوزارة للتحول الرقمي داخل الجامعات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، وميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في انشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت جدارتها أثناء جائحة كورونا.

ومن ناحية أخرى، قام عبدالغفار بزيارة تفقدية لمراكز التطعيم ضد فيروس كورونا داخل الجامعة، مشيدًا بانتظام العمل، وإقبال أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب على أخذ اللقاح، وهو ما يعكس مقدار الوعي لديهم، وحرصهم على إنجاح العام الدراسي الجديد، وانتظام سير العملية التعليمية. حيث تم تطعيم حوالى مليون من منتسبى الجامعات والمعاهد، ووصل معدل جرعات التطعيم فى اليوم حوالى ٤٨ ألف جرعة، وتم تطعيم حوالى ٩٠٪؜ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين .

جدير بالذكر أن الجامعات المصرية بدأت العام الدراسي الجديد باحتفالاتها بإحياء الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المختلفة؛ لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية نصر أكتوبر، والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه في تحقيقه هذا النصر العظيم.

