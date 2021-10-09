السبت 09 أكتوبر 2021
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سياسي

«إعلام النواب»: «تراثنا» خطوة للتوسع في المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الحرف اليدوية والمنتجات التراثية أصبحت تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لدورها فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، مما يساهم فى خفض نسبة البطالة.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، خطوة تؤكد مدى اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بهذه الحرف والمنتجات التراثية، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة.

وأكدت رشاد أن الدولة تهدف أيضا فتح آفاق أوسع لانتشار الحرف اليدوية والمنتجات التراثية، وتطورها وكذلك تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، واتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة، فى ظل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى يعد طفرة حقيقية لما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات فى هذا الصدد لتشجيع الشباب وفى نفس الوقت توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المعرض يشارك فيه العديد من المشروعات من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية منها على سبيل المثال (مشغولات التللى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الاكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء) متابعة:" هذا الاهتمام من قبل القيادة السياسية بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية خطوة جديدة تحظى بمزيد من الاهتمام وتشجع الشباب للإقبال على هذه الخطوة".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية على "فيسبوك" حيث كتب: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية".

مصر السيسي الاعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة فرص عمل المشروعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب النائبة هند رشاد

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