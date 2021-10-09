عضو بـ«نقل النواب» يحذر من زيادة تعريفة المواصلات بعد تعديل أسعار البنزين

طالب النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ومن المحافظين بصفة خاصة الرقابة الصارمة على وسائل النقل وعدم الاتجاه إلى رفع تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين.

وقال زين الدين، في بيان اليوم، إنه لايوجد أي مبرر لزيادة تعريفة أجرة المواصلات بالمحافظات لوجود ثبات فى أسعار السولار الذى تعتمد عليه سيارات ومركبات النقل العام والسرفيس مطالباً من المحافظين القيام بشن حملات على مواقف السرفيس والميكروباص للتأكد من عدم زيادة التعريفة.

وحذر النائب من الاتجاه لفرض أى زيادات فى تعريفة المواصلات على مستوى الجمهورية خاصة أن اسعار السولار ثابتة ولم تتغير، مؤكداً أن مسئولية الرقابة على وسائل المواصلات هو من اختصاص المحليات وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو-سبتمبر 202، بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين بدلا من 8 لبنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95 بدلا من 9 جنيهات.