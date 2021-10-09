السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: تعقيم وتطهير القطارات والمحطات والتشديد على ارتداء الكمامة

تعقيم المترو
تعقيم المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، عن استمرار الشركة بعمليات تعقيم وتطهيرالمحطات والقطارات بالخط الأول والثاني على مدار اليوم، لاتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، أن هناك تعليمات مشددة من رئيس الشركة بشأن الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها بعد دخول المحطات.

تعقيم المترو اعمال تطهير اليوم كورونا

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