بعد إطلاقها اليوم .. تفاصيل أهداف استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي

أعلن المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، عن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.

وتهدف الإستراتيجية الي تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

- الهدف الاستراتيجي والأهداف الفرعية

تسعي النيابة العامة لبلوغ الهدف الاستراتيجي العام من خلال تحقيق 5 أهداف استراتيجية فرعية في 5 مجالات من أعمال النيابة العامة، هي كالتالي.

1- القيادة والإدارة

يعتمد هذا الهدف على ترسيخ قيادة النيابة العامة لأهمية التحول الرقمي فيها والعمل على هيكلة منظومته وتحديد أدوار القائمين عليه ومسؤوليتهم سعيا لتيسير الإجراءات القضائية، من خلال وضع إستراتيجية للتحول الرقمي، على أسس علمية ودعم العناصر المسؤولة عن تنفيذها لتلبية احتياج المواطنين وأعضاء النيابة العامة وموظفيها، بما يوافق التطور التكنولوجي، وتوفير التواصل معهم عبر القنوات الرقمية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة.



2- الوعي

يعتمد على نشر وتعميم ثقافة التحول ْ الرقمي بمفهومِهِ الصحيح لدى المواطنين، وأعضاء النيابــة العامة وموظفيها، لرفع الوعيِ لديهم وتشجيعِهم على الانخراط في المشروعات والمبادرات الرقمية، بما يلبي احتياجاتهم، وتحفيزهم علي مواجهة مقاومة التغيير من النظام الورقي الي الرقمي، واحاطتهم بمخاطر التكنولوجيا لتفاديها.

3 - القدرة والإمكانيات

يعتمد على الاستخدام الأمثل لقـدرات وإمكانات النيابة العامة للنهوض بمنظومة التحول الرقمي فيها، من خلال رفع كفاءة مواردها البشرية لاعانتهم علي أداء دورهم وتحمل المسؤولية باستمراريِة، وتدريب أعضائها وموظفيها والفننين المتخصصين وفق مناهج علمية متطورة ودوام تحفيزهم وتشجيعهم وتأكيد ضرورة توثيق إجراءات منظومة التحول الرقمي ومراجعتها دوري وتوفير الدعم المالي اللازم لها.



4- الابتكار والابداع

يعتمد على دعم الابتكار والابداع في استخدام تكنولوجياالمعلومــات والاتصالات، لتطوير وتيســير دورة عمــل النيابة العامة ْضوِء أحكام القانون، وتقديم الخدمات الرقميِة ُ المستحدثِة للمواطنين بعد تحديد حاجاتِهم وأولوياتهم منها، بحيث تكون تطلعاتُهم وأمانيهم هي الهدف الاسَمى من منظومِة ِ التحول الرقمي في النيابة العامة .



5- التكنولوجيا

يعتمد هذا الهدف على توفير البنية التحتيةُ ومستلزمات التشغيل والأنظمة،ِ والبرامج والتطبيقاتْ الرقمـيـة ُ المتكاملة ؛ لـدعـم مــجالات الـعمل في منظومةالتحـول الرقمي بالنيابة العامة، من خلال التخطيط الأمثلِ لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصالاتِ، وتوفيرِ الدعم التقني لها، وضمان أمنها وسلامتَها، وتوفير قناة اتصال موحدة بالمواطنين، وأعـضـاء الـنيابة العامة، وتحقيق الـتكامل الـتـكـنـولـوجـي مع مؤسسات الدولة ِ المعنيةِ بإنفاذالـقـانـون، بما يـوافـق َ المعاييرَ الدولية دعما لسهولة وسرعِةِ تقديم الخدمات الخدمات ْ الرقمية.