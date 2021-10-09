محافظ البحيرة ومدير الأمن يضعان إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بإستاد دمنهور الرياضي، وبدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بالذكرى الثامنة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قواتنا المسلحة الباسلة ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية ودفاعاً عن أمن وسلامة واستقرار الوطن.

هذا وقام اللواء هشام آمنة بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ولجيش مصر وشعبها العظيم بانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً على الدور الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة مصنع الرجال عبر تاريخ مشرف وكبير من البطولات والتضحيات بأرواح خيرة أبنائها من أجل هدفها السامي والنبيل بالدفاع عن أمن وسلامة ومقدرات الوطن.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن النصر والعبور كان نقطة تحول وانطلاقة جديدة لا زلنا نجني ثمارها حتى الآن بعبور جديد نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد المصريين بالبناء والتنمية والمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها نحو عبور اقتصادى وتنموى، بجميع ربوع مصرنا الغالية والتى ستظل شاهداً على تلك التضحيات ودماء الشهداء التى روت أرضها الغالية لتثمر أمناً وإستقراراً لجميع أبناء الوطن.

كما قدم المحافظ التحية لجميع الشهداء وأبطال القوات المسلحة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأمنها واستقرارها تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس.

صورة من الحدث

حضر المراسم، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.