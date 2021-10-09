السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

اليوم.. شريف منير ولقاء الخميسي يودعان لوكيشن تصوير «إجازة مفتوحة»

شريف منير ولقاء الخميسي
شريف منير ولقاء الخميسي

ينتهي اليوم السبت كل من النجم شريف منير والفنانة لقاء الخميسي من تصوير مشاهد وأحداث مسلسلهم الدرامي الجديد “إجازة مفتوحة” والذي يعرض حاليا على شاشة قناة “ON” الفضائية.

ويصور اليوم أبطال وصناع مسلسل “إجازة مفتوحة” المشاهد الأخيرة داخل الديكور الأساسي للعمل بستوديو المغربي بمدينة السادس من أكتوبر، ويشهد اليوم احتفال أبطال العمل بقيادة المخرج عبد الرحمن حماقي بنهاية التصوير ورفع شعار “فكرش”.

قصة وأحداث مسلسل “إجازة مفتوحة”

تدور أحداث مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية الأعمال ذات الـ 40 حلقة، وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل "إجازة مفتوحة" يشارك في بطولته بجانب شريف منير، لقاء الخميسى، كل من الفنانة سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

مواعيد عرض مسلسل إجازة مفتوحة

ويعرض مسلسل “إجازة مفتوحة” للفنان شريف منير والفنانة لقاء الخميسي عبر مجموعة قنوات “ON” الفضائية، يوميًا من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا، فيما جاء ميعاد الإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة مساء.

ويعد مسلسل “إجازة مفتوحة” هو الأول لقناة ON الفضائية، ضمن مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني السابق، ويقدم عددًا من النجوم الكبار والوجوه الجديدة أيضًا.

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