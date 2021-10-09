السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجزر «شبشير الحصة» تمهيدًا لافتتاحه

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ الغربية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، المجزر نصف الآلي للعجول والاغنام بقرية شبشير الحصة، التابعة لمركز طنطا وذلك تمهيدًا لافتتاحه.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة يرافقه عدد من قيادات الوزارة، لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.

واستمع السيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، الى عرض قدمه الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة حول المخطط العام للمشروع، ومكوناته، ومراحل تشغيله وعمله.

وتبلغ الطاقة التشغيلية للمجزر 70 رأس في الساعة، وهي تغطي احتياجات المواطنين من قرى مركزي طنطا والمحلة من اللحوم، كما ان المجزر مصمم على امكانية زيادة طاقته التشغيلية في المستقبل.

ويشمل المجزر أيضًا  محطة معالجة مياه ومحطة تدوير مخلفات حيوانية للحفاظ على البيئة.
كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل صباح اليوم، وزير الزراعة السيد القصير، في مستهل جولته بمراكز زفتى، سمنود والسنطة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

 

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجزر شبشير الحصة تمهيدا

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