السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تؤكد وقوفها مع السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

الإمارات
الإمارات

أعربت دولة الإمارات اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان بالسعودية من خلال طائرتين مفخختين مسيرتين، نجم عن إحداهما وقوع إصابات بين المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، فيما تم اعتراض الثانية من قبل قوات التحالف.

واعتبرت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية وأوردته وكالة أنباء الإمارات  (وام) اليوم، أن "استهداف المطار يعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين".
 

وجددت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".
 

وأطلق  الحوثيون مقذوفًا على مطار الملك عبدالله بجازان ما أسفر عن إصابة خمسة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، حسب المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي.

وفي الأشهر الماضية، كثف المتمردون الحوثيون هجماتهم الصاروخية وتلك التي ينفذونها بطائرات مسيرة على السعودية.

وفي سياق متصل، أكدت المملكة العربية السعودية أن استهداف ميليشيات الحوثي للبنية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، شدد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي - في رسالة بعث بها لمجلس الأمن الدولي - على أن المملكة العربية السعودية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال "إنه بناء على تعليمات من الحكومة السعودية أبعث بهذه الرسالة مرة أخرى للحديث عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية"، مضيفًا أن الأمثلة الحديثة على مثل هذه الأعمال الإرهابية محاولة مهاجمة مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها، وأسفرت عن إصابة أربعة موظفين بالمطار وإتلاف بعض النوافذ.

الحوثيون الهجمات الارهابية الإمارات الصاروخ ميليشيات الحوثي الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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