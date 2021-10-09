رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتحكم حاليا في مؤشرات البحث العالمية والمنصات الإلكترونية، وذلك لمعرفة نتيجة طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة تزامنا مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2022 لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق.



رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2021

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق و المتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى والثانية من جميع محافظات الجمهورية الاستعلام عن نتائج طلبات تقليل الاغتراب من خلال الموقع الرسمى لتنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام الإلكتروني من بيانات الطالب الشخصية وبيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابعة لها ورقم جلوس الطالب ورقمه السري الذي حصل عليه عند تسجيل رغباته عبر الموقع وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب رسميًا.



خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2021

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى والثانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة

كتابة اسم الكلية المرشح لها الطالب وفقا لضوابط مكتب التنسيق

كتابة اسم الكلية الراغب في التحويل إليها

كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في الثانوية العامة

الضغط على زر الاستعلام

ظهور موقف الطالب من التحويل ( اسم الكلية المحول إليها، رفض الطلب مع ذكر السبب)

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رابط الاستعلام عن نتائج تنسيق تقليل الاغتراب 2021

بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجديد 2022

عقب الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها الطالب عبر رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2021 تبدأ إدارة المدن الجامعية في استقبال طلبات التسكين عبر موقعها الإلكتروني حيث تبدأ تنفيذ قرارات التسكين منذ اليوم السبت 9 أكتوبر مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك وفقا لمخطط زمني حسب الكليات و أعداد الطلاب الراغبين في السكن الجامعي حيث تم وضع خطة احترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا بين طلاب المدن الجامعية خلال الدراسة.