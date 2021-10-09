السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الأردن يدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على السعودية

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرتين مفخختين مسيرتين، حيث اعترضت قوات التحالف إحداهما، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات والأضرار المادية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا) - وقوف بلاده إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق.. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم ، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وكانت تستهدف مطار الملك عبدالله في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن "محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذها بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بمطار الملك عبد الله".

وأضاف أن 6 من المصابين من موظفي المطار وهم سعوديون، و3 منهم عمال بالمطار من الجنسية البنغلاديشية، إضافة لموظف سوداني الجنسية.

وحول الأضرار المادية التي لحقت بالمطار جراء الاستهداف قال: "نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار".

وأضاف المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وعلى صعيد آخر، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

الأردن السعودية ميليشيا الحوثي عمان

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