بحضور جماهيرى ضخم.. تامر حسني يحيى حفلا ناجحا فى الأردن

حجضره 100 ألف شخص

أحيا النجم تامر حسني حفلا ضخما بالأردن، أمس الجمعة، شهد حضورا جماهيريا حاشدا، وصل إلى 100 ألف شخص.

حفل تامر حسني بالأردن

ووصف جمهور الفنان تامر حسني الحفل بأنه أنجح وأكبر حفل جماهيري في تاريخ الأردن لفنان مصري، إذ تعد المرة الأولى التي تشهد فيها الأردن هذا الحشد الجماهيري الهائل.

حفل تامر حسني بالأردن

وأشعل تامر حسنى المسرح على مدار ساعتين ونصف، وسط حماس الجمهور الكبير وتفاعلهم المتواصل، بداية من تقديمه على المسرح ووصفه بحبيب الشعب الأردني، وحتى نزوله من فوق المسرح.

حفل تامر حسني بالأردن

وقدم نجم الجيل عروضا استعراضية على المسرح أذهلت الحضور، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار وقدم العديد من أغانيه الشهيرة الإيجابية والحماسية التي تحث الشباب على النجاح والطموح وتحمل الصعاب، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

حفل تامر حسني بالأردن

وظهر تامر حسنى فى قمة تألقه، وأناقته، ولياقته البدنية على المسرح، وفاجأ جمهوره بدخلاته على المسرح كالمعتاد فى كل حفلاته التى باتت تنافس حفلات الموسيقى العالمية.

حفل تامر حسني بالأردن

وكان النجم تامر حسنى قد قام مؤخرا باحياء حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى غير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين مباعتين في يومين متتاليين تحت شعار "كامل العدد"، و يحرص جمهور نجم الجيل على حجز حفلاته بمجرد البدء فى الإعلان عنها.

حفل تامر حسني بالأردن

حفل تامر حسني بالأردن