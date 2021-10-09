كيف تحمى طفلك من الإصابة بكورونا فى أول يوم للدراسة؟

انطلق العام الدراسي اليوم السبت فى 12 محافظة ويحرص العديد من أولياء الأمور على الحفاظ على أولادهم بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

فى هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز النصائح للأمهات للعمل على وقاية أولادهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ينبغي الحرص على ارتداء الكمامات القماشية، خاصةً عند وجود صعوبة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يحدث عند ركوب الحافلات، أو الركوب مع الطلاب الآخرين في نفس السيارة، أو عند دخول مبنى المدرسة.

وفر لطفلك العديد من الكمامات القماشية.

وفّر لطفلك يوميًا كمامة نظيفة وأخرى احتياطية، بالإضافة إلى كيس نظيف قابل للإغلاق لتخزين الكمامة عند تعذر ارتدائها، كما يحدث خلال فترة الغداء على سبيل المثال.

ضع علامة مميزة وواضحة على كمامة طفلك حتى لا يحدث خلط بينها وبين كمامة طفل آخر.

درّب طفلك على ارتداء الكمامة القماشية ونزعها بشكل صحيح مع مراعاة تجنُّب لمس الجزء الذي يغطي الفم والأنف.

ذكّر طفلك بضرورة تنظيف اليدين قبل لمس الكمامة وبعده.

اطلب من طفلك عدم مشاركة الكمامات أو مبادلتها مع الآخرين.

تحدث إلى طفلك عن أهمية ارتداء الكمامة، ولتكن العائلة قدوة حسنة للطفل من خلال التزامها بارتداء الكمامة.

انصح طفلك بعدم شراء طعام من الخارج والاعتماد على الطعام البيتى الصحى.

اطلع على المعلومات الخاصة بخطط المدرسة للتواصل مع الأهالي في حال ظهور إصابات كوفيد 19 مؤكدة أو محتملة، وكيف تخطط المدرسة للحفاظ على خصوصية الطلاب.

وانطلق اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022 في 12 محافظة هي: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وتبدأ الدراسة غدًا الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.