«التموين»: إتاحة 13 خدمة سجل تجاري على «مصر الرقمية» قبل نهاية 2021

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه الجهاز استحدث نموذجا جديدا لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري (مستخرجات-شهادات بيانات-شهادات سلبية)، سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة، بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

وأضاف عشماوي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج من السجل التجاري واستعلام عند السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، طلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات تعديل بيانات، حذف رقم قومي"، أيضا إضافة منشأة “إثبات الرقم القومي على المنشأة”، وخلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجاري سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منذ قليل، مجمع خدمات نموذجي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين، السجل التجاري والعلامات التجارية، جهاز حماية المستهلك، الدمغة والموازين، بطاقات التموين، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.‪

وقال الدكتور علي المصيلحي، إن المجمع النموذجي المميز بالزقازيق يعد ثاني مجمع خدمات من نوعه على مستوى الجمهورية، بعد افتتاح مجمع نموذجي خلال الأسابيع الماضية في بورسعيد، ويتضمن كافة خدمات الوزارة ‬والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة، منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقي شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقي طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،

أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين باستحداث، نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

ولفت عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجاري واستعلام عند السجل التجاري و طلب تجديد سجل تجاري وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة منشأة “إثبات رقمي القومي على المنشأة، وأنه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجاري، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة”.

كما افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر الفيديو كونفرنس، 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري فى كلً من مناطق 6 أكتوبر والجيزة وفي مول العرب، ولأول مرة افتتاح سجل تجاري مميز فى المولات التجارية.