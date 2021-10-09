السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

12 شباكا والخدمة في 10 دقائق.. تفاصيل مكتب «التموين المميز» بالشرقية

جولة وزير التموين
جولة وزير التموين

قال الدكتورإبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المجمع  النموذجي المجمع النموذجي لخدمات الوزارة بالزقازيق في الشرقية، والذي افتتح اليوم، يقع على مساحة حوالى 450 م2، وهي أكبر مساحة لمقر تقديم خدمات الوزارة ويقدم جميع خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال 12 "شباك خدمة"، وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 12 ألف معاملة شهرياً.

وأضاف عشماوي، أن المجمع صميم وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كل الخدمات، ويتضمن ساحة انتظار للعملاء وأجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، ويحصل المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع.

وقال الدكتور علي المصيلحي، إن المجمع النموذجي المميز بالزقازيق يعد ثاني مجمع خدمات من نوعه على مستوى الجمهورية، بعد افتتاح مجمع نموذجي خلال الأسابيع الماضية في بورسعيد، ويتضمن كافة خدمات الوزارة ‬والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة، منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقي شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقي طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.

ومن جهته، أضاف الدكتور كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين  باستحداث، نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

ولفت عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجاري واستعلام عند السجل التجاري وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة منشأة “إثبات رقمي القومي على المنشأة، وأنه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجاري، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية  الى 13 خدمة”.

خلال الشرقية عملاء محافظة الشرقية واحد فرن عدد عدة السياسية محافظ المواطنين حماية المستهلك التجارى المواطن جهاز حماية المستهلك زين مقر القيادة السياسية تكنولوجيا يوم إبراهيم عشماوي اليوم السبت والى بطاقات التموين التجار التحول الرقم علي المصيلحي السجل التجاري المصيلحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية التموي آية التحول الرقمي الموازين رقم الدمغة والموازين مؤسسات حاسب الي عام خلية مكاتب قات مول العرب شرق الن العلامات التجارية جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التموي يسير سجل تجاري تقديم خدمات مساع تكنولوجي التموين والتجارة تعمل تحت سياسي التموين والتجارة الداخلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمحافظة للمواطنين الكبري أحدث الاستيعابية التكنولوجي الدكتور ممدوح غراب مساعد أول وزير التموين الخدمات للمواطنين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة لدكتور علي المصيلحي جهاز تنمية التجارة

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