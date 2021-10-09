السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة تأمر بتسليم جثمان المتوفي في حادث طريق «الإسماعيلية-السويس» لأهله

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أمرت نيابة الإسماعيلية، بتسليم جثمان شخص لقى مصرعه في  حادث تصادم سيارة وميكروباص، أمام مرور فايد اتجاه السويس بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي لأهله تمهيدًا لدفنه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة رقم 8695 ط ص ا مع ميكروباص رقم 7635 ص ق ي وذلك بطريق السويس الصحراوي.

من جهتها كشفت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبية في تصريحات خاصة، أسماء ضحايا الحادث، وهم علي عطية حسن عطية، سائق، 35 عام " متوفي"، وإصابة كلًا من طاهر محمد الطاهر 35 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، سماح السيد حسني، 63 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات متفرقة، روان حسن الطيب، 61 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، محمد حامد عبد الوهاب،37 سنة، اشتباه ما بعد الاحتجاج وجرح قطعي 3 سم بالجبهة وجرح 10 سم بالساعد الأيسر، ربيع قرني سليمان، 61 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، حمدية عباس محمود، 50 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين الي مجمع الاسماعيلية. الطبي وإيداع جثمان المتوفي بالمشرحة لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

 


 

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