السبت 09 أكتوبر 2021
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حوادث

استكمال محاكمة 6 متهمين باحتجاز 3 أطفال سودانيين والتنمر عليهم بعين شمس

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 6  أشخاص  بتهمة احتجاز 3 أطفال سودانيين والتنمر عليهم وضربهم، بالإضافة لهتك عرض فتاة.

وكانت نيابة شرق القاهرة، قد أحالت 6 متهمين للمحاكمة العاجلة، في هتك عرض طفليين سودانيين بالقوة والتنمر عليهم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل  يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وسألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه -سوداني الجنسية يبلغ من العمر ١٥ عامًا- فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام -بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.

وسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه -سودانية الجنسية تبلغ من العمر ١٦ عامًا- فشهدت بذات مضمون أقواله وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

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