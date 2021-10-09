البرلمان العربي يبدأ «التحول الرقمي» في جميع أعماله

صرح الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي، بأن البرلمان العربي بدأ بالفعل مرحلة التحول نحو تطبيق الرقمنة والتقنيات التكنولوجية في جميع أعماله.

وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم السبت، أن هذا التحول يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وقرار مكتب البرلمان بشأن الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة بشكل كامل، في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة، والمتسارعة، ومواكبة المعايير العالمية في إتاحة المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي إلى أعضائه، وإلى متابعيه، وتوسع نشاطاته على كافة المستويات عربيا، وإقليميا، ودوليا.

وتابع البيان: "المرحلة الأولى التي بدأها البرلمان العربي اشتملت على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص به، وفق أحدث التقنيات، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بأعضاء البرلمان كمنصة عمل شاملة تتضمن جداول أعمال اللجان والجلسات، ونظام التصويت الإلكتروني، وكافة الإجراءات البرلمانية".

ولفت شعراوي إلى أن الأمانة العامة تعمل على دعم التطبيق بالبيانات والمعلومات، التي تسهل على العضو الوصول إليها بأسرع وقت، بهدف القيام بدوره البرلماني على أكمل وجه، وبما يخلق إطارا تفاعليا أكبر بين أعضاء البرلمان، وبعضهم البعض، وبينهم وبين الأمانة العامة للبرلمان العربي، خدمة لقضايا الأمة العربية.

وتابع شعراوى: "إن العمل جارٍ في المرحلة الحالية على تحول كافة الإجراءات داخل الأمانة العامة للبرلمان، وإداراتها المختلفة إلى الاعتماد على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات".

من جانب آخر، أدان البرلمان العربي الاستهداف الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة، والذي أسفر عن إصابة 4 مدنيين من العاملين بالمطار وتهشم زجاج بعض الواجهات.

وأكد البرلمان العربي أن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس، تجاه المملكة العربية السعودية، يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها حياة المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولي.