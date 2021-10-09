اليوم.. وزير الزراعة يفتتح مشروعات ري مطور وفرعين للبنك الزراعي بالغربية

تستقبل محافظة الغربية، بقيادة محافظها طارق رحمي، صباح اليوم السبت، السيد القصير وزير الزراعة، في إطار جولات وزير الزراعة لمتابعه تنفيذ بعض المشروعات الجارية وعلي رأسها الري المطور ومقرات عدد من البنوك الحديثة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الزراعة افتتاح فرعي البنك الزراعي بمركز ومدينة سمنود وبقرية أبوصير، وتفقد مشروع الري المطور بقرية شبراقاص بمركز السنطة، كما سيباشر متابعة سير العمل بمجمع الخدمات بنطاق الإدارة الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتى.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على إتمام مبادرات توعية من خلال تدشين ندوات ومؤتمرات تعريفيه بخطة الدولة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الري الحديث المطور حسب نظم العالمية لضمان رفع الجوده وتوعية كافة المشاركين في المنظومة الزراعية.

وفي سياق منفصل، تابع طارق رحمي محافظ الغربية ، انطلاق أولى القوافل الاجتماعية بقرية خرسيت مركز طنطا بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والمستمرة على مدار شهر أكتوبر، حيث تم توجيه كافة المساعدات التي شملتها القافلة إلى الأسر الأولى بالرعاية والتي وقع عليها الاختيار من قبل مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

وأكد المحافظ أنه خلال القافلة تم تسليم (١٠٠) كرتونة مواد غذائية، إلى جانب مبلغ (١٠٠) جنية لـ(١٠٠) مواطن، مؤكداً على استمرار القوافل الاجتماعية طوال الشهر لتجوب مختلف القرى والمناطق الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث أنه من المقرر تنفيذ (٥٥) قافلة اجتماعية طوال شهر أكتوبر تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يُذْكَر أن المحافظة وضعت برنامجاً مكثفاً هذا العام للاحتفال بالذكرى ال ٢٢٣ للعيد القومي سيستمر طوال شهر أكتوبر، سيتضمن افتتاح ٣٦ مشروعا ما بين (مدارس، مراكز شباب، مساجد ، مشروعات خدمية ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ (٥٥) قافلة متنوعة ما بين قوافل ( طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية) ، وكذلك تنظيم (٣١) رحلة لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، كما سيتم تنفيذ (٦ معارض ومسابقات، ١٣ ندوة تثقيفية، ١٢ حفلة متنوعة ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).