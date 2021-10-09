الليلة.. عرض حكاية «مش مبسوطة» لبشرى وداليا مصطفى من «زى القمر»

تبدأ شبكة قنوات CBC في الثامنة من مساء اليوم عرض الحكاية السادسة من الموسم الثاني لمسلسل "زي القمر" وهي حكاية "مش مبسوطة" بطولة كل من الفنانة داليا مصطفى والفنانة بشرى، في حكاية اجتماعية جديدة من حكايات المجتمع النسائي المصري.

والحكاية الجديدة "مش مبسوطة" يتواجد في بطولتها بجوار الفنانة بشرى والفنانة داليا مصطفى الفنان أحمد سعيد عبدالغني وعدد من الشباب، والحكاية من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج شيرين عادل.

والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

تدور أحداث حكاية مش مبسوطة فى إطار 5 حلقات حول سيدتين تعاني كل منهما من فكرة عدم السعادة فى حياتها الشخصية رغم أن كلًا منهما من طبقة اجتماعية مختلفة إلى أن تلتقيا.

تصدرت النجمتان داليا مصطفى وبشرى البوستر الدعائي الرسمي لحدوتة «مش مبسوطة» من مسلسل «زي القمر» ومن المقرر عرض حلقاته على قناة cbc اليوم السبت.

وظهرت داليا خلال البوستر وهي ترتدي الحجاب وبجوارها الفنانة بشرى التي ظهرت حزينة وهو ما يظهر الشكل العام لشخصيتها في المسلسل.

وتجسد داليا خلال الأحداث دور امرأة فقيرة تعمل في عيادة وزوجها يعمل «نقاش» ويقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، وتعيش حياة غير سعيدة طوال أحداث المسلسل، وتتمنى أن يحنو عليها زوجها ويشعر بها.

وتذيع شبكة سي بي سي كل سبت حدوتة جديدة من 5 حلقات ليشهد الموسم الجديد من المسلسل تنوعًا كبيرًا.