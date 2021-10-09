السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية لمرور القاهرة للعام الدراسى الجديد

استعدادات أمنية
استعدادات أمنية

وضعت إدارة مرور القاهرة، خطة مُحكمة استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2021-2022 لتحقيق السيولة المرورية على كافة الميادين والشوارع، فى ضوء ما يتسم به بدء العام الدراسى من ارتفاع الكثافات المرورية، خاصةً فترات توجه الطلاب إلى المدارس والجامعات، وأثناء العودة بالمتابعة الميدانية الشاملة لحركة المرور بالعاصمة على مدار اليوم الكامل، والتعامل الفورى مع أي كثافات مرورية، كما سيتم القيام بحملات مرورية تستهدف منع الانتظار أمام المدارس ومحيط الجامعات، مما يسبب تعطل حركة المرور.

ويتمركز أفراد من إدارة المرور في الأماكن الحيوية على مدار اليوم بالكامل، ليتم حل أى أزمة للزحام المرورى الذى من المتوقع أن تشهده شوارع العاصمة خلال الساعات الأولى من صباح أول أيام للفصل الدراسى الجديد، حيث سيكون هناك تنسيقا بين الإدارة وباقي القطاعات لرصد الكثافات التي تشهدها المناطق ذات الازدحام.

وسيكون هناك متابعة لسيارات السرفيس، من خلال إدارة مرور القاهرة، مع التشديد على الالتزام بكافة خطوط السير، ومنع الانتظار الخاطئ مع تدعيم مطالع الكباري بالأفراد، لمنع المواقف العشوائية وتعطيل حركة المرورية، وتدعيم المحاور والميادين والشوارع الرئيسية بالأفراد قائدي الدراجات البخارية، لتسهيل الحركة المرورية والإخطار بأي أعطال تعوق الحركة المرورية.

إدارة مرور القاهرة الميادين الجامعات المدارس

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