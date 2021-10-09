حبس سائق «توك توك» متهم بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، السبت، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها بمدينة بدر، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم سائق توك توك قام بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها لإحدى المناطق بمدينة بدر.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من فتاة تتهم سائق بالتحرش بها داخل التوك توك الخاص به أثناء توصيلها لإحدى المناطق بالمدينة، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادتان 306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على النصين الآتيين:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.