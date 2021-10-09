حبس عصابة «الشرطة المزيفة» لسرقة المواطنين في المطرية

أمرت نيابة المطرية بالقاهرة بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي استخدم سيارة يعمل عليها أحدهم كسائق، حيث يقوم أحد أفراد التشكيل بإيقاف ضحاياهم ويسأله عن أوراقه الثبوتية، ثم يقوم بتفتيشه، فيما يقوم باقى أفراد التشكيل أثناء ذلك بالاستلاء على متعلقات الضحية ويلوذوا بالفرار باستخدام السيارة التي بحوزتهم، وأقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه (5) أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها سائقا والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز اتصال لاسلكي"نموذج غير حقيقي" – مبلغ مالي- قيد "بلاستيك").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.