السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. بدء عرض حكاية «هدف نبيل» من «ورا كل باب» على الحياة

هدف نبيل
هدف نبيل

تبدأ قناة الحياة في التاسعة من مساء اليوم، عرض أولى حلقات حكاية "هدف نبيل" من مسلسل "وراء كل باب" من بطولة الفنان صلاح عبدالله والفنان محمود البزاوي وتعاد الساعة 4 صباحًا، وتعد الحكاية هي سادس حكايات الموسم الجديد من الموسم الثاني من المسلسل.

ويقدم صلاح عبدالله ومحمود البزاوي أدوار سائقي تاكسي ورصد المشكلات التي تواجههما خلال الأحداث وكيف يضحي البعض ببعض الأمور من أجل أهداف نبيلة للمقربين منه.

وكانت قناة الحياة طرحت خلال الأيام الماضية برومو الحدوتة التي يقوم ببطولتها صلاح عبدالله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خيرالله وإخراج مصطفى فكرى.

 

 

الحياة قناة الحياة حكاية هدف نبيل هدف نبيل مسلسل ورا كل باب ورا كل باب الفنان صلاح عبد الله الفنان محمود البزاوي

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