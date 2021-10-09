الليلة.. بدء عرض حكاية «هدف نبيل» من «ورا كل باب» على الحياة

تبدأ قناة الحياة في التاسعة من مساء اليوم، عرض أولى حلقات حكاية "هدف نبيل" من مسلسل "وراء كل باب" من بطولة الفنان صلاح عبدالله والفنان محمود البزاوي وتعاد الساعة 4 صباحًا، وتعد الحكاية هي سادس حكايات الموسم الجديد من الموسم الثاني من المسلسل.

ويقدم صلاح عبدالله ومحمود البزاوي أدوار سائقي تاكسي ورصد المشكلات التي تواجههما خلال الأحداث وكيف يضحي البعض ببعض الأمور من أجل أهداف نبيلة للمقربين منه.

وكانت قناة الحياة طرحت خلال الأيام الماضية برومو الحدوتة التي يقوم ببطولتها صلاح عبدالله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خيرالله وإخراج مصطفى فكرى.