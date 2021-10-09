السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف أثرت صفاء أبو السعود فى طفولتنا بأعمالها الفنية؟

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

تحتفل اليوم السبت 9 أكتوبر، الفنانة صفاء أبو السعود بعيد ميلادها الـ70، وهى تعتبر أيقونة من أيقونات البهجة على الساحة الفنية، حيث ارتبط بها الأطفال بشكل كبير، وكنت سر سعادة الأطفال في هذا الوقت، ونرصد في السطور التالية كيف أثرت صفاء أبو السعود على طفولتنا.

بدايتة صفاء أبو السعود الفنية:

ولدت الفنانة  صفاء أبو السعود في  مدينة المنصورة، كان والدها يعمل ظابط شرطة، وبدأت الفنانة حياتها الفنية في سن صغير جدًا  في برنامج "بابا شاور"، كانت لا تتعدى السبع سنوات وبعدها التحقت بمعهد الكونسرفتوار، وتخرجت منه عام 1967، وفي  عام 1972، حصلت على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، ومن هنا انطلقت صفاء أبو السعود بين البرامج التلفزيونية والمسرح والسينما.

أهلا بالعيد وارتباطه بالأطفال 

وتعتبر أغنية أهلا بالعيد من أهم الأغاني الرئيسية  في ليلة العيد في مصر والوطن العربي، حيث ارتبط اسم الأغنية بصفاء بالسعود معنا منذ الطفولة والتي كانت تعبر بشكل كبير عن بهجة العيد، وكانت سببًا في شهرة كبيرة لها.

أغاني الأطفال التي اشتهرت بها صفاء أبو السعود

كرست صفاء أبو السعود كرست حياتها وموهبتها للأطفال حيث قدمت مجموعة من الأغاني للأطفال وكانت ليس مجرد أغاني إنما كانت تحمل تعلم الأطفال القيم والأخلاق ومن أبرز تلك الأغاني "يا صحابي وصحباتي"، "فى الكتب قرينا"، "وردي وردي"، "أتوبيسنا"، "سكة السلامة"، "فتحي يا وردة"، "سكر قراقيش"، "يا ماما يا حلوة ربنا يزيدك"، و"كل سنة وانتو واحنا"، "ماما هدية"، "النني النني"، "قوس قزح"، "إجازة سعيدة".

الحياة الأسرية لصفاء أبو السعود 

تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود من رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح عبد الله كامل، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في العالم العربي ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب “ART”، وأنجبت منه ثلاث بنات هن "أصيل" و"هديل" و"نضير".

اليوم السبت 9 أكتوبر الفنانة صفاء أبو السعود بعيد ميلادها الـ70 أيقونة من أيقونات البهجة علي الساحة الفنية أرتبط بها الأطفال بشكل كبير سر سعادت الأطفال

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