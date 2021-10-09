السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تكنولوجيا

«آبل» تستأنف القرار الصادر في نزاعها مع «إبيك جايمز»

آبل
آبل

استأنفت "آبل" القرار الصادر في سياق المحاكمة التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو "إبيك جايمز"، طالبة تعليق الحكم القضائي الذي يتيح لمطوّري التطبيقات عرض نظام دفع آخر على المستخدمين بدلا من ذلك الذي تقدّمه.

وطلب عملاق التكنولوجيا تعليق العمل بهذا القرار ريثما يصدر حكم نهائي في القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات عدّة. ومن المرتقب أن ينظر قاض في هذه المسألة في نوفمبر.

وكانت قاضية أميركية فرضت على "آبل" في 10 سبتمبر ترك هامش أوسع من الحرّية للمطوّرين، لا سيّما في ما يخصّ سبل تفادي العمولة التي تقتطعها منهم.

ولم يعد في وسع "آبل" فرض نظام دفعها الخاص على المطوّرين في سياق تطبيقاتهم وإلزامهم بدفع رسوم، بحسب قرار القاضية إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند (كاليفورنيا) المكلّفة فضّ هذا النزاع مع "إبيك جايمز".

واعتبرت رودجرز أن آبل" تقوم بـ "انتهاك قواعد المنافسة" عندما تمنع المطوّرين من إعادة توجيه المستهلكين إلى مواقعهم الخاصة وسبل الدفع المعتمدة من جانبهم، لكنها لا تمارس احتكارا مخالفا للقانون، كما تزعم "إبيك غايمز" المطوّرة للعبة "فورتنايت".

وتتّهم "إبيك جايمز"، وغيرها من مطوّري تطبيقات الأجهزة المحمولة الكبار والصغار، "آبل" باستغلال هيمنتها على السوق من خلال فرض رسومات مرتفعة جدًا وإلزام المستخدمين بالتوجّه إلى متجرها "آب ستور" لتحميل تطبيقاتهم ودفع ثمن سلع وخدمات رقمية على هذه التطبيقات.

 

سان فرانسيسكو أبل إبيك غايمز

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وائل لطفي

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