السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اندلاع حريق بمدخل عقار سكني في الغربية دون خسائر بشرية

حريق بمدخل عقار
حريق بمدخل عقار سكني

تمكنت الحماية المدنية بزفتي والسنطة، بمساعدة الأهالي من منطقة شارع الموافي والدرب الأحمر، من السيطرة على حريق نشب في مدخل عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق بمنطقة شارع الموافي المتفرع من شارع الجمهورية، امام مدرسة النهضة الإبتدائية بمدينة زفتي.

وتلقى العميد عبدالحميد الصيرفي، مأمور قسم شرطة زفتي بلاغًا من شرطة النجدة بورود بلاغًا من واستغاثة من الأهالى بنشوب حريق بمدخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الموافي المتفرع من شارع الجمهورية، أمام مدرسة النهضة وخلف مسجد أولاد الزبير الأثري، بمدينة زفتي، وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت عبد الجواد، مدير الحماية المدنية بزفتى وجرى الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة، كما تم الاستعانة بسيارة إسعاف وتم تأمين المنطقة بقوات الشرطة.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بزفتي، لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الحريق الذي تم إخماده دون خسائر أو إصابات بشرية وجارِ عمل التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق للوقوف على ملابساته، تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
 

 

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