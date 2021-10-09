المصيلحي يفتتح المجمع النموذجي لخدمات التموين بالشرقية اليوم

يفتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، المجمع النموذجي لخدمات الوزارة والذي يقدم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين، إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين، من مكاتب خدمات الوزارة والسجل السجل التجاري بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

كما سيفتتح الوزير من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر الفيديو كونفرنس 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري في كلً من مناطق 6 أكتوبر والجيزة ولأول مرة في إحدى المولات التجارية بالجيزة.

المركز يضم صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلى بالإضافة إلى تركيب أجهزة تكييف وكمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات ليصبح خدمة متميزة تقدم للمواطنين بسهولة ويسر ويقدم المزيد من الارتقاء بالآداء بما فيه مصلحة المواطن والعمل على حل كافة المشاكل والمعوقات أثناء تادية الخدمة.

ويتيح المركز جميع خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة ببطاقة التموين الذكية من حيث تصنيف الخدمات والمتمثلة في “بدل التالف والفاقد وخصم أفراد وإضافة أفراد واستخراج بطاقة فصل اجتماعى طلاق أو زواج، فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط” ويستقبل أيضًا نقل بطاقة تموينية من محافظة إلى أخرى أو إلغاء بطاقة فى حالة رغبة المواطن.

من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن زيارة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لمحافظة الشرقية غدا، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق نظام التحول الرقمي والتي بدأت في بورسعيد.

وأضاف كمال، أن الوزير سيفتتح أول مجمع لخدمات الحكومية الشامل في الشرقية والذي يعمل بشكل كامل بنظام التحول الرقمي ويضم جهاز حماية المستهلك والسجل التجاري والدمغة الموازين وبطاقات التموين حيث تقدم الخدمات من خلال شبابيك للجمهور.