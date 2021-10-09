السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين فى الولايات المتحدة

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أكدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل من لا يحصل على اللقاح.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أمرت شركة الأدوية كل الموظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطيعم الكامل بحلول 15 نوفمبر، وفقا لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي أس".


وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.
 

وأكدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أي أعفاء سيجري إقالتهم من العمل.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و إنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

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