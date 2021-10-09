السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حصيلة وفيات كورونا فى أمريكا اللاتينية تتجاوز 1.5 مليون

وفيات كورونا في الولايات
وفيات كورونا في الولايات المتحدة

تجاوز عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في أميركا اللاتينية عتبة المليون ونصف ، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد الى أرقام رسمية.


وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية،  وصلت حصيلة الوفيات الى 1,500,350 في بلدان أميركيا اللاتينية، مع تسجيل أكثر من 45 مليون إصابة بفيروس كورونا.


وتجاوزت الوفيات عتبة 600 ألف في البرازيل على وجه الخصوص التي يبلغ عدد سكانها 231 مليون نسمة وسجلت أكثر من 21,5 مليون إصابة بفيروس كورونا.


وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، على الرغم من اعتقاد العديد من الخبراء أن الأرقام الرسمية للحكومة البرازيلية لا تعكس الواقع.


وبعد البرازيل تأتي المكسيك والبيرو وكولومبيا والأرجنتين في ما يتعلق بأعداد الوفيات.


وسجلت البيرو أعلى معدل وفيات نسبة لعدد السكان، مع 605 وفيات لكل 10 آلاف شخص.


وتسبب كوفيد-19 في وفاة ما لا يقل عن 4,830,270 مليون شخص في العالم منذ نهاية ديسمبر 2019 حسب أرقام أعدتها وكالة فرانس برس حتى الساعة 10,00 ت غ ، كما تأكدت إصابة 236,665,980 شخصاً.


و أعدّت  وكالة “ فرانس برس” الفرنسية ،  هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب الوكالة من السلطات الوطنية المختصة ومعلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

و أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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وائل لطفي

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