السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: صحة الرئيس بايدن جيدة للغاية

بايدن
بايدن

أكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيدة للغاية.


و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، أوضحت ساكي، في تصريح، للصحفيين، اليوم، أن بايدن لديه بعض الحساسية.


يأتي هذا التصريح بعد قلق البعض بشأن صحة بايدن بسبب سعاله واستخدامه منديلا للأنف خلال تصريحاته .


و يشير مراقبون إلى أن السعال المتكرر ليس بجديد بالنسبة لبايدن، البالغ من العمر 78 عاما.


يذكر أنه خلال حملته الانتخابية الرئاسية في العام الماضي، قال الدكتور كيفين أوكونور طبيب بايدن، في تصريحات صحفية، إن بايدن يعاني من ارتفاع في نسبة الكوليسترول و بعض الحساسيات الموسمية، إضافة إلى ارتجاع حمضي.

و علي صعيد آخر ، تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إبطال قرارات أصدرها سلفه دونالد ترامب تقضي بتضييق مساحة ثلاث مناطق محمية، سعياً إلى التخلّص من إرث ترامب الكارثي في مجال البيئة.

 

وو فقًا لوكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض "من خلال إعادة مساحة هذه المعالم الوطنية الثلاثة، يكون الرئيس بايدن قد و فى بأحد تعهّداته الرئيسية متمسّكا بمبدأ قديم يقضي بحماية المتنزّهات الوطنية و المعالم وغيرها من المناطق المحمية في أميركا للأزل و لكلّ واحد منّا".

 

هذا القرار سيتيح لمعالم غراند ستيركايس-إسكالانته وبيرز إيرز، و كلاهما في ولاية يوتا (الغرب)، و نورثإيست كانيونز أند سيماونتس في المحيط الأطلسي قبالة ماساتشوستس، استعادة مساحاتها الأصلية.

 

وستعود مساحة غراند ستيركايس-إسكالانته إلى أكثر من 7500 كيلومتر مربع بعدما خفّضها ترامب إلى أربعة آلاف، في حين سترتفع مساحة بيرز إيرز إلى ما يزيد عن 5500 كيلومتر مربع بعدما حُصرت بـ 926 كيلومترا مربعا.

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