السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1.3 مليار دولار ديون الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب

ترامب
ترامب

بلغ إجمالي الديون التي تدين بها أعمال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عند 1.3 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بما يقرب من 200 مليون دولار عن المستويات المسجلة حينما ترك منصبه.

 

ومع ذلك أشارموقع "فوربس إلى أن الميزانية العمومية لأعمال ترامب في حالة أفضل مما كانت عليه قبل أشهر.

 

وأفاد موقع "فوربس" بأنه في وقت سابق من هذا العام ساعد البنك الأمريكي J.P. Morgan Chase متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية في إقراض 1.2 مليار دولار مقابل مجمع مكاتب في سان فرانسيسكو حيث يمتلك ترامب 30٪ من حقوق الأقلية.

 

وأشار إلى أن ترامب وكشريك محدود لن يكون مسؤولا شخصيا عن هذا الدين في حالة التخلف عن السداد، لكن له تأثير كبير على موارده المالية.

 

وذكر الموقع أن القرض الجديد لترامب وشريكه التجاري شركة Vornado Realty Trust المتداولة علنا سمح بسداد ديونهما السابقة والتي كانت مستحقة الشهر الماضي، ومكنهما من استخراج حوالي 616 مليون دولار نقدا.

 

وأوضح موقع "فوربس" أن إعادة التمويل أدت إلى زيادة الديون على الممتلكات، ولكنها وفرت لأصحابها أيضا سيولة أكبر، إذا حصل ترامب على 30٪ من الأموال المسحوبة، حيث عززت الصفقة السيولة من 110 ملايين دولار إلى ما يقرب من 300 مليون دولار.

 

كما أوضح التقرير أن ترامب سوف يكون ملزما بسداد 738 مليون دولار من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وفي سياق منفصل، أظهرت قائمة "فوربس" لأثرياء الولايات المتحدة، عدم تواجد ترامب بها للمرة الأولى منذ 25 عاما، إذ بلغت ثروته 2.5 مليار دولار وهو مستوى أقل بنحو 400 مليون دولار عن المستوى المؤهل للانضمام للقائمة البالغ عدد الأشخاص المسجلين بها إلى 400 شخص.

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وائل لطفي

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