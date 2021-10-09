وزارة الخارجية الأمريكية: نولاند تتوجه إلى موسكو الإثنين المقبل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن فيكتوريا نولاند، مساعدة الوزير، ستتوجه إلى موسكو الإثنين المقبل للقاء كبار المسؤولين الروس ومناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "نولاند ستسافر إلى موسكو في الـ11 من أكتوبر الجاري، ثم تنتقل بعدها إلى بيروت، حيث من المخطط له أن تصل لبنان الجمعة المقبل، ومن ثم إلى لندن".

وأضافت: "ستلتقي في بيروت مع ممثلين عن المجتمع المدني وسلطات البلاد لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والانتخابات العام المقبل".

وتابعت: "بعد ذلك، ستسافر نولاند إلى لندن لبحث عدد من القضايا العالمية مع قادة البلاد".

وشغلت نولاند منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية، للفترة من سبتمبر 2013 ولغاية يناير عام 2017، وخلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، أشرفت على وجه الخصوص على القضايا المتعلقة بالسياسة تجاه دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وفي مايو 2019، منعت نولاند من الحصول على تأشيرة روسية، وقالت وزارة الخارجية الروسية حينها، إن "الدبلوماسية أدرجت في القائمة السوداء التي وضعتها موسكو ردا على العقوبات الأمريكية".

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو وطهران اتفقتا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع عملية تسليم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى إيران، لافتًا إلى أن الجانبين اتفقا أيضًا على بدء إنتاج اللقاح في إيران في أقرب وقت ممكن.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو إنه: "قد تم خلال الاجتماع توقيع عقد لتسليم لقاح (سبوتنيك V) الروسي إلى إيران. كما اتفقنا على اتخاذ التدابير من أجل تسريع تنفيذه. وبحثنا أيضًا إمكانية تنظيم إنتاج اللقاح الروسي في إيران في أقرب وقت ممكن".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن الجانبين أعربا عن اهتمامها بتوحيد القوى لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".. مؤكدا أن "إداراتنا المعنية تعمل بنشاط على هذا الأمر"، بحسب قوله.

يُشار إلى أن إيران بدأت عملية التطعيم المجاني والطوعي ضد فيروس "كورونا" لمواطنيها في الـ 9 من فبراير الماضي، وتمت الموافقة على استخدام اللقاح الروسي في يناير 2021.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.