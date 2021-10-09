السعودية.. 10 جرحى فى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم ، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وكانت تستهدف مطار الملك عبدالله في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن "محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذها بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بمطارالملك عبد الله".



وأضاف أن 6 من المصابين من موظفي المطار وهم سعوديون، و3 منهم عمال بالمطار من الجنسية البنغلاديشية، إضافة لموظف سوداني الجنسية.

وحول الأضرار المادية التي لحقت بالمطار جراء الاستهداف قال: "نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار".



وأضاف المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وعلى صعيد آخر، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يكشف عن قيام وزارة الداخلية السعودية بالسماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلي المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية علي أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي ، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وأكد الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن هذا القرار يرفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى البحرين، مشيرا إلى أن الفئات المشمولة بالقرار هم أعضاء هيئة التدريس، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في معاهد التدريب، و طـلاب المنـح.

واستثنى القرار مـن تطبيـق الحجـر المؤسسي مـن تلـقـوا جرعة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقي تلك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.