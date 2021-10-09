السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول غواصة أمريكية نووية إلى غوام بعد تعرضها لحادث فى بحر الصين الجنوبى

غواصة أمريكية نووية
غواصة أمريكية نووية

وصلت يوم الجمعة الغواصة النووية الأمريكية التي تعرضت لحادث في بحر الصين الجنوبي إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة وهي تقل11 مصابا بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كانت البحرية الأمريكية أعلنت الخميس أن الغواصة "يو.إس.إس. كونيتيكت" اصطدمت في الثاني من أكتوبر بجسم مجهول أثناء إبحارها في حالة الغوص في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

 

وأوضحت مسؤولة أمريكية رفضت الكشف عن اسمها "حصل الأمر في بحر الصين الجنوبي"، مضيفة أن 11 شخصا أصيبوا بجروح وهناك بحاران إصابتهما معتدلة لكن ليس هناك إصابات مميتة ولم يكن هناك ضرورة لإجلاء أي شخص بشكل طارئ".

 

وامتنعت المسؤولة عن توضيح ما إذا كان الحادث وقع في المياه العميقة، ولفتت إلى أن سبب الحادث لم يحدد بعد وأنه سيتم فحص الغواصة في غوام.

 

وتسيّر الولايات المتحدة وحلفاؤها دوريات منتظمة في المياه الدولية لهذه المنطقة من أجل التأكيد على حرية الملاحة فيها، الأمر الذي يثير غضب الصين.

 

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس مقارنة مع 25 في اليوم السابق.
 

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.
 

وقالت إنه تم رصد 13 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 11 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96357 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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