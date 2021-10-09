السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا.. توجيه تهمة «الخيانة العظمى» للمعارض مدفيدشوك

مدفيدشوك
مدفيدشوك

وجه جهاز الأمن الأوكراني تهمة جديدة بالخيانة العظمى إلى زعيم حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، البرلماني فيكتور مدفيدشوك.

 

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، في بيان له، إن مدفيدشوك نظم في عام 2014 بالتآمر مع القيادة الأوكرانية آنذاك، عمليات شراء الفحم من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا.

 

وأشار جهاز الأمن إلى أن "الجمهوريتين الشعبيتين" اللتين تعتبرهما أوكرانيا "تنظيمين إرهابيين"، استفادتا من تلك الأموال التي بلغ حجمها نحو 7.5 مليون دولار، لتمويل "قوات الدفاع الذاتي" المناهضة لكييف.

 

وأكدت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، أن النيابة العامة ستطلب حبس مدفيدشوك أو تحديد كفالة قدرها مليار هريفنا (نحو 38 مليون دولار) مقابل الإفراج عنه.

 

وكانت السلطات الأوكرانية قد وجهت تهمتي الخيانة العظمى واختلاس الموارد الوطنية في القرم إلى مدفيدشوك في مايو الماضي. وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية على ذمة التحقيقات في تلك القضية.

 

ويرفض المعارض الاتهامات الموجهة إليه ويربطها بالملاحقة السياسية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تطعيم 100 ألف و334 شخصًا بلقاح مضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

 

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن 51 ألفًا و472 شخصًا تلقوا الجرعة الأولي، بينما تلقى 48 ألفًا و859 شخصًا الجرعة الثانية.

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الأوكرانية، تم توزيع 13 مليونًا و62 ألفًا و838 جرعة لقاح مضادة لكورونا، حيث تلقى 7 ملايين و242 ألفًا و115 شخصًا الجرعة الأولى و5 ملايين و820 ألفًا و752 الجرعة الثانية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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