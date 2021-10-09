فرنسا وألمانيا: على بولندا الإلتزام بقواعد الاتحاد الأوروبى

قال وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في بيان مشترك إن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضوا في الاتحاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جاء هذا البيان بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية حكما يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.

كما أشار قرار المحكمة البولندية إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك مبدأ سيادة القانون وكذلك سيادة بولندا، وأن بعض الأحكام الصادرة عنها لا سيادة لها على القضاء البولندي.

وهذا القرار أحدث تطور في مواجهة طويلة بين بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أدخلها "حزب القانون والعدالة" القومي المحافظ الحاكم.

ويطعن الحكم في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم "يثير مخاوف جدية".

و علي صعيد آخر ، أعلنت السلطات الفرنسية انتهاء مجانية عمل فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر.)، حيث ستكون قيمته 44 يورو للأشخاص غير الملقحين و22 يورو لفحص الأجسام المضادة في 15 أكتوبر الجاري في البلاد.

وقالت السلطات الفرنسية - حسبما ذكرت قناة (بي.إف.إم.) الإخبارية الفرنسية،- إنه لن يقوم الضمان الاجتماعي بدفع قيمة الاختبارات السالف ذكرها بدون وصفة طبية لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت القناة أن المتخصصين والمهنيين الصحيين يدعمون هذا الإجراء، من أجل تسريع عملية التطعيم في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مضيفة أن جميع البالغين غير المطعمين والتي ظهرت عليهم أعراض الغصابة بكورونا، سيتمكنوا من إجراء فحص مجاني عند تقديم وصفة طبية.

وكانت فرنسا قد سجلت - أمس - 4946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة بسبب الجائحة خلال 24 ساعة.