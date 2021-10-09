«التعاون الخليجى» يرحّب بإعلان بدء الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة مع بريطانيا

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة بين بريطانيا ومجلس التعاون، الذي جاء بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأكد «الحجرف»- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»- أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد شريكًا تجاريًا مهمًا، حيث بلغت صادرات المملكة المتحدة ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني والتجارة الثنائية بقيمة تزيد على 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020، ومن شأن اتفاقيه التجارة الحرّة أن تنتقل بالعلاقة إلى المستوى التالي في صناعات المستقبل مثل التجارة الرقمية والخدمات والنمو الأخضر.

وفي وقت سابق، وقع مجلس التعاون لدول الخليج وشركة إيرباص مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي لتعزيز التنسيق والتواصل الأمني عبر الحدود بين دول الخليج العربي، تبدأ أولى خطوات الاتفاقية بتطبيق عملية «إثبات المفهوم» بين اثنتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن إيرباص ستتولى - بموجب اتفاقية - «إثبات المفهوم» مسؤولية اختبار الربط البيني لشبكات الاتصالات الحرجة للسلامة العامة على أراضي دولتين من الخليج العربي.

ووقع على الاتفاقية كل من اللواء هزاع بن مبارك الهاجري الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وسليم بوري الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص.

وقال سليم بوري: «نعتزم استخدام واجهة النظام البيني للربط بين شبكتي اتصالات المهام الحرجة، كما سنستفيد من المزايا المتقدمة لأنظمة التترا في دعم أنظمة الاتصالات العابرة للحدود بين وكالات السلامة العامة، ما يشكل خطوة بالغة الأهمية في الوقت الذي نواجه فيه الكثير من التحديات المتعلقة بأمن الحدود».

وبموجب اتفاقية «إثبات المفهوم»؛ سيقوم فريق خبراء باختبار مختلف الجوانب التقنية والتشغيلية الرئيسية المرتبطة بهذا الشأن مع تقديم أفضل مستويات التوافر والخصوصية والأمن التي نوفرها لهذه الاتصالات.