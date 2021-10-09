كتاب أمريكى جديد يكشف: كيف خدعت جماعة الإخوان إدارة أوباما؟

أصدر الخبير والمحلّل العسكري الأمريكي جون روسوماندو، كتابا جديدا يحمل عنوان "الربيع العربي: كيف خدع الإخوان المسلمون واشنطن في ليبيا وسوريا".

ويكشف الكتاب كيف حاولت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تسخير القوى الإسلامية في الشرق الأوسط وتحديدا جماعة الاخوان المسلمين من خلال مد يد العون لهم.

ووفقا للكتاب فإن سماح الإدارة الأمريكية لجماعة الاخوان المسلمين والإسلاميين بشكل عام أدى إلى تمكينهم ومن ثم جعلوا كل شيء أسوأ.

لقد أدى الانخراط في الإسلاميين وتمكينهم إلى جعل كل شيء أسوأ.

ووفقا للكتاب فإن جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بشكل عام حاولوا الاستيلاء على السلطة السياسية في البلدان العربية التي اندلعت فيها ما يعرف باسم ثورات الربيع العربي.

وتابع روسوماندو في كتابه: لقد أجرت إدارة أوباما حسابات استراتيجية خاطئة تماما بالعمل مع الإسلاميين، ومن خلال إرضائهم ، "إعادة بناء أفضل" لشركاء إقليميين للولايات المتحدة.

ووفقا للكتاب فان ضم الخصوم كان أسلوب العمل المفضل لدى الرئيس باراك أوباما، فضلا عن ان الكثيرين في فلك الرئيس اوباما كانوا ميالين لتفضيل الجماعات الإسلامية، والإخوان المسلمين على وجه الخصوص.

يأتي هذا فيما كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن جماعة الإخوان تلعب دور الضحية دائما في أوروبا وتحديدا داخل فرنسا.

ووفقا للدراسة فقد ساهم الكثير من الجمعيات الإسلامية والمنظمات وغيرها، التي تبنت أفكار الإخوان وسياساتها في توسيع نشاطات الجماعة بالشكل القانوني الذي حتَّم على السلطات الفرنسية عدم الوقوف في وجه هذا التيار إلا بعد استفحال ظاهرة التمدد الإخواني على أراضيها باسم الإسلام.

مساجد وجمعيات الإخوان المسلمين في فرنسا

وكشفت الدراسة النقاب عن أهم مساجد وجميعات الإخوان في فرنسا، منها “يعد اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا أو "مسلمو فرنسا"، وتتكون المنظمة من أكثر من 250 جمعية إسلامية على كامل أراضي فرنسا، بالإضافة إلى التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا وجمعية "الإيمان والممارسة" ومركز الدراسات والبحوث حول الإسلام والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ومعهد ابن سينا لتخريج الأئمة.