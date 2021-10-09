صحيفة أمريكية تحذر من الأيام القادمة فى تيجراى.. تحمل الأسوأ

نددت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية بالانهاكات ضد عرقية تيجراي في إثيوبيا، وقالت إن الأيام القادمة سوف تحمل السييء لعرقية تيجراي، مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وقبل أيام ، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يحذر من المجاعة في جميع أنحاء تيجراي ويتهم الحكومة بوقف دخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى المقاطعة التي مزقتها الحرب.

وتسببت الحرب المستمرة منذ عام في تيجراي في مقتل آلاف المدنيين وتشريد مليوني شخص وتعميق ما يسميه الخبراء "المجاعة من صنع الإنسان".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إنه "صُدم" من تصرف إثيوبيا بطرد سبعة من الموظفين الأمميين، وطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها.

وتابعت المجلة الأمريكية أن تعيين وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكين، الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان كمستشار خاص لمنطقة القرن الأفريقي جاء بهدق الضغط على الحكومة الأثيوبية ووقف التطهير العرقي في تيجراي.

علاوة على ذلك، فإن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إدارة بايدن والناشطة البارزة في مكافحة الإبادة الجماعية ، سامانثا باور، قد ركزت الانتباه أيضًا على إثيوبيا.

والنتيجة هي أن "الولايات المتحدة يقول الدكتور دويل: "السياسة أصبحت بلا أسنان إلى حد ما". "هناك

وفي سياق منفصل، قال متحدث باسم قوات تيجراي أمس الجمعة إن الجيش الأثيوبي يستعد لضربة وحرب برية ضد الاقليم، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ويقاتل الجيش الإثيوبي وحلفاؤه قوات من منطقة تيجراي الشمالية منذ 11 شهرا بينما توغلت قوات تيجراي في منطقة أمهرة، التي تقاتل قواتها إلى جانب الحكومة، في يوليو.

وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم حزب جبهة تحرير شعب تيجراي لوكالة رويترز: "هناك حشد هائل للقوات على جميع الجبهات ... لسنا متأكدين من أي جبهة يشنون هجوما جديا" وتابع: هناك الكثير من المدفعية وطائرات مسيرة.

وقال: إن غارات جوية متعددة بدأت يوم الخميس وتكثفت يوم الجمعة، وتجمعت حول ثلاث مناطق: بالقرب من بلدات ورغيسا، ويجل تينا، وفي الشرق، على الطريق الذي يربط منطقة عفار بأمهرة.