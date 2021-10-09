السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضخ 100 ألف أسطوانة بوتاجاز زيادة خلال الموسم الشتوى

أسطوانات البوتاجاز
أسطوانات البوتاجاز

أكد المستشار الاقتصادي العربي أبوطالب، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تقوم بزيادة نسبة 10% لحصص إسطوانات البوتاجاز خلال الموسم الشتوي على مستوى المحافظات، لتصل إلى مليون  و100 ألف أسطوانة بوتاجاز بفارق 100 ألف أسطوانة إضافية مقارنة بالموسم الصيفي، لافتًا إلى أنه يتم توفير أسطوانات البوتاجاز من خلال  3500 مستودع بوتاجاز منتشر على مستوى المحافظات.

وقال رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية،  في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن إجمالي مصانع التعبئة للبوتاجاز بلغ نحو 50 مصنعًا ما بين حكومي وقطاع خاص يقوم بتعبئة البوتاجاز  في إسطوانات البوتاجاز  ذات الأوزان الصغيرة، والتي تزن نحو 12 كيلو ونصف والأوزان الكبيرة والتي تزن 25 كيلو،  ويتم توزيعها على المستودعات الرئيسية والفرعية لتوفير احتياجات المواطنين من استهلاك البوتاجاز إلى الموسم الشتوي الذي ترتفع معدلات الاستهلاك بنسبه 10 %، مقارنة للموسم الصيفي نتيجة استهلاك و استخدام أسطوانات البوتاجاز فى الاستخدامات  المنزلية وزيادة الضغط عليها من خلال الأنشطة التجارية التي ليس بها غاز طبيعي.

وأضاف «أبوطالب»،  أنه تم توفير خدمه دليفري في مخازن توزيع البوتاجاز لنقل وتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى المنازل بأجر رمزي يتراوح ما بين 2 جنيه إلى 10 جنيه حساب المسافات، فضلًا عن أنه هناك خط ساخن لتوفير خدمة ديليفري و توصيل أسطوانات البوتاجاز من خلال شركة بوتاجاسكو التابعة لشركة البترول.

وأوضح أن هناك حملات رقابية  على مستودعات البوتاجاز وعلى مصانع التعبئة مستمرة يوميًا، ومع حلول الموسم الشتوي للتأكد من البيع بالأسعار الرسميه للأنبوبة الواحدة  من أمام المستودعات بسعر 65 جنيهًا للأسطوانة الصغيرة للأغراض المنزلية و 130 جنيهًا للأسطوانة الكبيرة للأغراض التجارية.

اسطوانات البوتاجاز حملات رقابية ديليفري اتحاد التموين مستودعات الموسم الشتوي الانشطة التجارية

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