السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«تاج الدين»: تطعيم 14 مليون مواطن.. وعدد اللقاحات المتاحة 31 مليون لقاح

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

 قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن زيارته الأخيرة لألمانيا برفقة وزيرة الصحة، كانت زيارة ناجحة جدا شملت شركة مرسيدس للسيارات للتعاقد علي عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لمختلف التخصصات الطبية المختلفة.


وأضاف  "تاج الدين" خلال تصريحات صحفية: تعاقدنا على عدد كبير من المعدات الطبية والسيارات خلال تلك الزيارة الناجحة للغاية، وسوف تدخل تلك السيارات الخدمة تباعا خلال الفترة المقبلة لتخدم المواطنين بكل أنحاء مصر.


وقال إنه تم الاتفاق على 1500 سيارة سوف تصل تباعا بداية من شهر أكتوبر الحالي وحتى أبريل 2022، مشيرا إلى أنه قام، أيضا، بزيارة لشركة سيمنس وهي من كبريات الشركات في مجال الأجهزة الطبية.

 


وفيما يتعلق بتطعيمات فيروس كورونا أوضح تاج الدين أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن حتى الآن وعدد اللقاحات المتاحة حتى بلغ 31 مليون جرعة حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم تصنيع أعداد كبيرة من اللقاح الصيني في مصر بالإضافة إلى وجود مواد خام وفيرة.

 


وتابع: "أننا في المرحلة الحالية بصدد تطعيم كل الكوادر التعليمية في الجامعات سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب وكذلك الحال بالنسبة للتربية و التعليم و التعليم الفني".


وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا على اللقاحات وأن هناك أكثر من 1100 مركز لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية.


 

وقال: "إننا مازلنا في الموجة الرابعة، وهذا يدعونا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، والبعد عن التجمعات، حتى نحد من هذه الموجة، مؤكدا أنه من الملاحظ في هذه الموجة نظرا للتطعيمات ونظرا للاستجابة لطرق الوقاية فإن الحالات المصابة حالات بسيطة أو متوسطة ويتم التعامل معها، والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى، أو الرعاية المركزة، هناك قدرة استيعابية كبيرة جدا لهذه الحالات، والتعامل معها سواء بوجود الأسرة بالمستشفيات، والأدوية، والمستلزمات الطبية".

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